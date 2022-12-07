Nuri Şahin: Spalletti'den duyduklarım beni mutlu etti



Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye karşı 3-2 kaybettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den duyduklarının kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series Turnuvası'nda Antalyaspor ile İtalya Serie A takımlarından Napoli hazırlık maçında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 3-2 İtalya temsilcisi Napoli'nin üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından Antalyaspor Futbol sorumlusu Nuri Şahin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUN OLDU"

Napoli karşısında oyunun kendileri için çok değerli olduğuna vurgu yapan Nuri Şahin, "Bizim için çok değerli bir oyun oldu. Dünya çapında bir takımla oynadık ve bizim için çok büyük bir test oldu. Hatayı affetmeyen bir takımla oynadık. Genç oyuncularıma çok şey katacağına eminim" dedi.

"SPALLETTI'DEN DUYDUKLARIM BENİ MUTLU ETTİ"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den övgü almanın kendisini mutlu ettiğine dikkat çeken Şahin, "Bu seviyede dünya çapında büyük bir kariyeri olan hocanın tavırları beni çok mutlu etti. Dünya çapında bir hocanın tavsiyelerini aldım benim için değerliydi. Benim için çok çok değerliydi. Futbolcuyken karşılaşmıştım onunla ve bugün bir hoca olarak ilk defa karşılaştık. Bana çok değerli şeyler söyledi. Bana çok iyi bir hoca olacağımı ve yoluma devam etmem gerektiğini söyledi. Benim için çok değerliydi ve beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"OYNADIĞIMIZ OYUNDAN MEMNUNUM"

Oynadıkları oyundan memnun olduklarını söyleyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oynadığımız oyundan çok memnun kaldım. Cesaretli ve yürekli oynayan bir takım vardı sahada. Maçtan önce oyuncularımıza Napoli´ye karşı olsa bile kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini söyledim. Bunu yaptık ve memnum kaldım. Genç oyuncularımız için çok değerli bir tecrübe oldu. Bireysel hatalardan yedik ve bunun üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine giderek ve oyunu pekiştirerek, devam ediyoruz yolumuza. Hazırlık dönemi de çok iyi geçiyor. Oyuncularımızın iştahı ve arzusu müthiş."

"DOĞRU İSMİ GETİRMEK İSTİYORUZ"

Yardımcılarından Mike Lindeman'ın ailesel durumlardan dolayı takımdan ayrıldığını belirten Şahin, "Mike Lindeman ailevi nedenlerden dolayı ayrıldı. Benim için çok değerli biriydi. Hocanın yerine doğru birini getirmek istiyoruz, rastgele birini getirmek istemeyiz. Burada da Türk ve yabancı ayrımı yapmadan doğru isim kimse onu getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"NAPOLİ GİBİ TAKIMLARA KARŞI HATA YAPMAYACAKSIN"

Napoli gibi takımlara karşı sahada hata yapılmaması gerektiğini ve yapılacak hatada ceza kesildiğini ifade eden Nuri Şahin, "Hata yapmayacaksın, hata yaptığında cezayı kesiyorlar. Oyuncuyken onlara karşı oynamıştım. Taktikleri çok iyiydi. Maçtan öğreneceğimiz çok şey çıktı" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nuri Şahin'in açıklamalarıHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇLASLAN / ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-12-07 23:49:08



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