Motokurye, belge isteyen 3 polisi ve 1 kişiyi darbetti

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, trafik uygulamasında durdurulan motokurye Arif Ş., kendisinden belge isteyen 3 polis memurunu ve 1 kişiyi darbetti. Güçlükle etkisiz hale getirilen Arif Ş., gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi (Şahinler), 07 BCR 565 plakalı motosikletin sürücüsü Arif Ş.'yi durdurdu. Polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Ş., elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı. Olayda 3 polis, yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Ş. tarafından darbedildi. Arif Ş., çevredekiler ile takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Ş. de polis merkezine götürüldü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-12-09 15:35:19



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