Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Emre Tıraş, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-12-09 17:04:11



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