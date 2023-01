Zeynep 6 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Sükeyna Fidancı'nın (13) ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hastaya can, 2 hastaya ışık oldu.

Antalya'da yaşayan Zeynep Sükeyna Fidancı'nın, ani kalp durması sonucu 30 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti. Zeynep'in ailesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Uğur Genç ile görüşmeleri sonrasında kızlarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Zeynep Fidancı'nın alınan kalbi, Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli bekleyen 14 yaşındaki erkek hastaya, akciğeri ise 16 yaşındaki hastaya nakledildi. Fidancı'nın bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, Konya'dan gelen 6 yaşındaki kız çocuğuna ve Gaziantep'ten gelen 6 yaşındaki erkek çocuğa nakledildi. Fidancı'nın karaciğeri de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 11 yaşındaki erkek hastaya nakledildi. Fidancı'nın korneaları da iki hastaya ışık oldu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi doktorları, 11 yaşındaki hastadan alınan karaciğeri ise 61 yaşındaki hastaya naklederek, yılın son gününde 'domino nakil'le bir can daha kurtarmanın sevincini yaşadı.

'DOMİNO NAKİL' BAŞARISI

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Fidancı'nın karaciğerinin nakledildiği bir çeşit genetik rahatsızlığı olan 11 yaşındaki çocuktan alınan karaciğer de 61 yaşındaki kanserli hastaya nakledildi, buna 'domino nakil' denilmekte. Bu ameliyat dünyada nadir gerçekleştiriliyor. Fidancı ailesinin örnek davranışının organ bekleyen hastaların yeni yıla umutla girmesine vesile olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Bu eli öpülesi aileye ne kadar teşekkür etsek azdır. Bağış alan aileler adına da teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyorum" dedi.

HÜZÜN VE SEVİNÇ BİR ARADA

Zeynep Sükeyna Fidancı'nın babası Hamza Fidancı, hüznü ve sevinci aynı anda yaşadıklarını belirterek, "Kızımız melek gibi bir çocuktu. Gelişi çok güzeldi, gidişi de ona yakışır bir şekilde güzel oldu. 6 hastaya organları nakledildi, iki hastaya da ışık oldu. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Bağış yapmadan da toprağa verebilirdim ancak şu an bağış yaptığım için içim çok rahat. Kızımın organları başka bedenlerde hayat buldu. Bugün kızımın doğum günüydü, dün kızımı defnettim. Bağış yaptığım ailelere de şifa diliyorum. Umarım tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar. İnşallah en güzel yerlere gelirler ve Zeynep'imizi unutmaz, dua eder, bizleri mutlu ederler" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2023-01-02 16:50:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.