Mahmut Var Golf Turnuvası tamamlandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde turizmci Mahmut Var anısına bu yıl 7'ncisi düzenlenen Golf Turnuvası tamamlandı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Maxx Royal Montgomery Golf Sahası'nda Taurus Golf Kulübü tarafından gerçekleştirilen turnuvada Recep Turan, Cahit Şahin, Cengiz Gülmez, Fahir Telli, Hasan Ceylan, Ali Şahin, Şehmus Işık, Ercan Çek, Deniz Çuha, Mitat Batır, Şamil Yaşacan, Birol Uygurlu, Mustafa Altıntaş gibi isimlerin aralarında bulunduğu 56 golfçü mücadele etti. Turnuva sonunda Cengiz Gülmez şampiyon oldu. A kategorisinde ise Ercan Çek birinci, Selim Coşkunkan ikinci, Bekir Başal Ünal üçüncü oldu. B kategorisinde Yavuz Üngör birinci olurken, Sefa Altınay ikinciliği, Ali Kuş ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlerin ödüllerini düzenlenen törende Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan verdi. Recep Turan, "Bugün 7 yıl önce rahmetli olan değerli turizmci arkadaşımız Mahmut Var anısına anma turnuvası yapıyoruz. 7 yıl önce bir turnuva için toplandığımızda Mahmut Var'ı beklerken acı haberi aldık. Kulüp olarak bir karar aldık ve her yıl ocak ayının ilk haftası Mahmut Var adına anma turnuvası yapacağız. Bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdik" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan görüntüler

Recep Turan röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-01-08 12:52:29



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