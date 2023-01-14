Fraport TAV Antalyaspor - Giresunspor: 2-2



Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)-

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal-Bünyamin Balcı(Dk. 83 Kudryashov), Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando Martins, Doğukan Sinik(Dk. 57 Shoya Nakajima), Larsson(Dk. 66 Cemali Sertel), Sinan Gümüş(Dk. 66 Soner Aydoğdu), Luiz Adriano (Dk. 83 Admir Mehmedi)

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri-Hayrullah Bilazer, Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Meija, Campuzano (Dk.78 Görkem Sağlam), Serginho, Borja Sainz, Kuwas (Dk.54 Savicevic), Riad Bajic

GOLLER: Dk.4 Doğukan Sinik, Dk.59 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.40 Borja Sainz, Dk.79 Riad Bajic (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Kudryashov (Antalyaspor) - Savicevic, Alper Uludağ, Alexis Perez, Serginho (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Fernando Martins (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında oynadığı maçta Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

4'üncü dakikada Güray Vural'ın verdiği pasta sol kanattan içeriye doğru sokulan Doğukan Sinik rakibinden sıyrılarak ceza yayına doğru topu taşıdı. Sinik'in ceza sahası dışından sağ ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruş kaleciyi geçerek ağlarla buluştu:1-0.

16'ncı dakikada Larsson'un pasında ceza alanı içerisi sol çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik'in içeriye doğru çevirdiği topa Giresunspor kalecisi Onurcan Piri tokatladı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

32'nci dakikada Güray Vural'ın soldan pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Larsson'un sert vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

40'ıncı dakikada kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza alanı dışında topu kapan Borja Sainz, ceza sahasına girerek kalecini solundan topu filelere yolladı: 1-1.

44'üncü dakikada Giresunspor'da Kuwas'ın ceza alanı dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Alperen kornere çeldi.

47'nci dakikada Fernando Martins'in ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Luiz Adriano'nun arka tarafa doğru gönderdi. Burada bulunan Veysel Sarı'nın diziyle yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

58'inci dakikada Larsson'un pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Shoya Nakajima'nın sert şutunu Giresunspor kalecisi Onurcan Piri tokatlayarak kornere gönderdi.

59'uncu dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Luiz Adriano, Larsson ile ver kaç yaptıktan sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruş uzak kale direğine çarparak ağlara gitti: 2-1.

61'inci dakikada Antalyaspor'da Fernando Martins, orta alanda Serginho ile girdiği ikili mücadelede rakibinin bileğine sert basınca maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

72'nci dakikada Güray Vural'ın soldan altı pas içerisine yaptığı ortaya Nakajima'nın vuruşu üstten auta çıktı.

79'uncu dakikada Giresunspor atak yönüne göre Alper Uludağ'ın sol kanattan ceza alanı içerisi uzak kale direğine yaptığı ortaya iyi yükselen Riad Bajic'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Alperen'in ayaklarının altından ağlara gitti: 2-2.

90+1'inci dakikada Nakajima'nın sol kanattan arka direğe ortasına Soner Aydoğdu'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Onurcan Piri iki hamlede kontrol etti.

Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

DOĞUKAN SİNİK GOLLE DÖNDÜ

Antalyaspor'un sezon başında yaklaşık 4 milyon Euro'ya Hull City'e sattığı ve 6 aylığına tekrar kadrosuna dahil ettiği Doğukan Sinik, ilk maçında golle tanıştı. 24 yaşındaki kanat oyuncu maçın 57'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sinik, maçtan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

LUİZ ADRIANO LİGDE İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Kırmızı beyazlıların deneyimli forvet oyuncusu Luiz Adriano bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. 35 yaşındaki forvet oyuncusu Adriano, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta 2 gol atma başarısını göstermişti.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-01-14 15:49:44



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