Fraport TAV Antalyaspor - Giresunspor maçının ardından



Alfons Groenendijk: Kendimiz ettik, kendimiz bulduk

Hakan Keleş: Kaybettiğimiz 2 puan diyebilirim

Adem AKALAN-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, bu tür olayların ilk defa başlarına gelmediğini söyleyerek, sezon başında bu yana bu tür hayal kırıklıklarıyla baş etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Groenendijk, "Maç içinde olanlar inanılır gibi değildi. İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Sonuna doğru geldiğimizde beraberlik golünü yedik. Bu kadar basit ve kolay gol yememeliyiz. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere yürürken 3 puanlar ve galibiyetler gerekiyor. Bu şekilde basit goller yediğinizde bu hedeflerden uzaklaşmış oluyoruz. Hoca ekibi olarak oyuncularımızı korumak ve desteklemekle yükümlüyüz ancak bazı zamanlar vardır ki oyuncuların da aynaya bakması lazım. Herkesin şapkasını önüne koyması ve düşünmesi lazım. Çünkü yapılan hatalar yenilir yutulur değildi. Zeminin kötü olduğu ve geriden pas yapmayın uyarısını verdiğimiz halde oyuncuların tercih ettiği geriden oyun kurmaya çalıştıkları anlamsız gol bizi sıkıntıya soktu" dedi.

"KENDİMİZ ETTİK, KENDİMİZ BULDUK"

Kötü yedikleri gole rağmen ikinci golü bulduklarını ifade eden Groenendijk, "İkinci golü bulduk ve reaksiyon verdik. Daha sonra anlamsız ve gereksiz bir kırmızı kart gördük ve 3 puanı almak için 10 kişi müdaafa yapmak durumunda bıraktık. Defansif boşluktan yaralanan rakip ikinci golü atarak beraberliği buldu. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk" diye konuştu.

"BU HATALAR DEVAM EDERSE MAÇ KAZANAMAYIZ"

Hakemlik ve rakiplik bir durumun olmadığına dikkati çeken Groenendijk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Saha dışına dayandırabileceğimiz bir faktör yok. Bunu kendimiz yarattık ve bu duruma düştük. Bu maçın tek suçlusu biziz. Bu hatalar devam ederse biz maç kazanamayız. Klasmanda bulunduğumuz bu kötü durumdan çıkmak için puanlar lazım. Bu puanları bu kadar kolaylıkla yediğimiz gollerle kazanamayız. Maçlar devam ediyor. Önümüze bakmamız lazım. Mental olarak güçlü kalmamız gerekiyor. Olumlu bakmaya çalışıyoruz. Önümüzde sıkışık bir periyot var. Kupa maçı ve Galatasaray maçı var. Tüm bunlara mental olarak hazırlık yapmak durumundayız."

KELEŞ: KAYBETTİĞİMİZ 2 PUAN DİYEBİLİRİM

Maç öncesi kazanmak istediklerini belirten Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazanmıyorsak da kaybetmemek önemliydi. Maçın genelinde iyi oynadık bu sahaya rağmen. Zemin gerçekten çok kötüydü. Bunca takım buraya kamp yapmaya geliyor, sahalar güzel ama stadın zeminini kötü olması düşündürücü. Bozuk zemine rağmen takımın iyi oynadığını düşünüyorum. İki kere geri düşmemize rağmen beraberlikle ayrılıyoruz. Önemli olan deplasmanda puanla dönmekti. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmekti. Ligin ikinci yarısı çok daha zorlu geçecek. Hedeflerimiz doğrultusunda inşallah ligi tamamlarız. Antalyaspor'a başarılar diliyorum. Bizim için bu hafta Adana Demirspor ile oynayacağımız deplasman var. Ona hazırlanacağız. Kazanmak için elimize fırsat geçti ancak değerlendiremedik. Kaybettiğimiz 2 puan diye söyleyebilirim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alfons Groenendijk'in açıklamaları

-Hakan Keleş'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-01-14 16:39:51



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