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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da etkili olan fırtınada araçlar yolda kaldı, uçağa yıldırım isabet etti

DHA

Antalya'da etkili olan fırtınada araçlar yolda kaldı, uçağa yıldırım isabet etti


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünün `turuncu´ kodla uyardığı turizm kenti Antalya´da, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde etkili olan fırtına akşam saatlerinde yerini yağışa bırakırken bazı araçlar yolda kaldı, İstanul-Antalya seferini yapan bir uçağa ise yıldırım isabet etti.
Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 'turuncu' kod uyarısı verdiği turizm şehri Antalya´da, sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, öğleden sonra fırtınaya dönüşürken, akşam saatlerinde ise sağanak yağış etkili oldu. Yağış, kent merkezinin birçok noktasının yanı sıra Konyaaltı ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. 
DEREYE ARAÇ DÜŞTÜ
Çakırlar bölgesinde etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, Boğaçayı deresinde su debisinin yükselmesiyle yol trafiğe kapandı. Çakırlar bölgesinde ise bir otomobilin dereye düştüğü görülürken, içerisinde bulunan kişilerin itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yakın mahallelerden Hurma´da da yayalar yağış ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
OTOMOBİLLER YOLDA KALDI
Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda da etkili yağıştan dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken birçok otomobil yolda kaldı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Bazı araç sürücüleri su birikintisinden güçlükle geçerken bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı.
UÇAĞIN KANADINA YILDIRIM İSABET ETTİ
Antalya'da etkisini sürdüren fırtına, hava yolu trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul-Antalya seferini yapan bir uçağın Antalya'ya inişi sırasında uçağın kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmazken, bir yolcu o anı cep telefonuyla kaydetti. 
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü´nün yaptığı uyarı ile sağanak ve şiddetli yağışın cumartesi günü de etkisini sürdüreceği belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-01-27 21:49:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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