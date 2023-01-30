Ali Erbaş: Müslümanların kutsallarını hedef alan saldırılar farklı şekillerde devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Erbaş: Müslümanların kutsallarını hedef alan saldırılar farklı şekillerde devam ediyor

DHA

Ali Erbaş: Müslümanların kutsallarını hedef alan saldırılar farklı şekillerde devam ediyor


İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)-DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İsveç, Danimarka ve Hollanda'da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen barbarca saldırılara ve davranışlara şahit olmaktayız. Müslümanların kutsallarını, değerlerini ve inançlarını hedef alan ırkçı saldırılar her geçen gün farklı şekillerde devam ediyor" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı 42'nci İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Antalya'da başladı. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve 81 ilin müftüsü katıldı. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın selamlama konuşmasıyla sürdü.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ali Erbaş, "Son zamanlarda İsveç, Danimarka ve Hollanda'da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen barbarca saldırılara ve davranışlara şahit olmaktayız" dedi. Müslümanların kutsallarını, değerlerini ve inançlarını hedef alan ırkçı saldırıların her geçen gün farklı şekillerde artarak devam ettiğini kaydeden Erbaş, "Daha da vahimi söz konusu ülkelerin yöneticileri, ifade özgürlüğü kılıfı altında bu utanç verici saldırılara arka çıkmaya çalışıyor. Bu ilkel tavır, sık sık temel insan hakları ve evrensel değerlere saygıdan dem vuran Batı'nın İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda nasıl çifte standart uyguladığını ve nasıl ikiyüzlülük gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Esasında merhum bilge insan Aliya İzzetbegoviç, Batı'nın bu tabiatını hem de Avrupa'nın ortasından şu sözüyle insanlığa adeta haykırmış, ilan etmiştir. Aliya İzzetbegoviç, diyor ki; 'Batı, hiçbir zaman medeni olmamıştır. Bugünkü refahı; sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı göz yaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur.' Bu sözü yüksek sesle her vesile ile dünyaya ilan etmemiz lazım. Bu yaşananlar İslam'a düşmanlıktan başka bir şey değildir. Öyle görünüyor ki; inancımıza, kültürümüze ve medeniyetimize kin besleyenler tahriklerine, tuzaklarına ve saldırılarına devam edeceklerdir. Bizler de İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca tavırlar, sistematik tahrikler ve ırkçı saldırılar karşısında haklarımızı ve değerlerimizi basiretle ve ferasetle savunmayı son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Bunda da kararlıyız" diye konuştu.
DÜNYAYA 'GELİN KURAN'I TANIYIN' ÇAĞRISI
İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların birtakım siyasi, politik, ekonomik, pragmatik ve sosyokültürel arka planı olduğunu söyleyen Erbaş, "Ancak asıl önemsenmesi gereken husus; bu menfur saldırılara karşı sessiz kalan batılı toplumların İslam hakkındaki öğrenilmiş cehaletidir. Dünyanın neresinde olursa olsun; adalet ve merhamet dini İslam'a karşı oluşturulan önyargıları ortadan kaldırmak zorundayız. Zira İslam, sadece Müslümanların değil; bütün insanlığın iyiliği ve selameti için gönderilmiş bir dindir. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim, bize tevhidin, iyiliğin, güzelliğin, adaletin ve merhametin yollarını öğretir. Bu vesileyle buradan bütün dünyaya çağrıda bulunmak istiyorum; kişi bilmediğinin düşmanıdır. Geliniz Kuran'ı tanıyınız. Bütün insanlık için gönderilmiş bir hayat rehberi, bir kılavuz, bir adalet, ahlak ve barış kitabı olduğunu göreceksiniz. Ona düşman değil; dost olacaksınız. Geliniz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın hayatını araştırınız, öğreniniz. Onu tanıyınız, alemlere rahmet olarak gönderildiğini anlayacaksınız. En büyük ahlak üzere gönderildiğini tanıyacaksınız, bileceksiniz ve onu çok seveceksiniz. Geliniz İslam'ı tanımaya, anlamaya çalışınız. Denge dini olduğunu, zulme sömürüye, haksızlığa, adaletsizliğe karşı çıkmak, iyiliği, huzurlu bir hayatı, barışı, esenliği, birliği, beraberliği, kardeşliği, adaleti ve sevgiyi egemen kılmak için yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu göreceksiniz. İslam´a düşman değil; dost olacaksınız, seveceksiniz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2023-01-30 12:54:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, 42. İL MÜFTÜLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI&#039;NIN AÇILIŞ PROGRAMINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, 42. İL ...
(Görüntülü) KADERİNE TERK EDİLEN KÖY OKULU, OTİZMLİ ÇOCUKLARA UMUT OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) KADERİNE TERK EDİLEN KÖY OKULU, OTİZMLİ ...
Kaderine terk edilen köy okulu, otizmli çocuklara umut oldu
YEREL HABERLER Kaderine terk edilen köy okulu, otizmli çocuklara ...
(Görüntülü) OTOMOBİL SEYİR HALİNDE YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL SEYİR HALİNDE YANDI
Alanyaspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Dağ bisikletinde pedallar Alanya´da çevrildi
YEREL HABERLER Dağ bisikletinde pedallar Alanya´da çevrildi
Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı ...
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ...
(Görüntülü) MANAVGAT&#039;A 5 SANTİM DOLU YAĞDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANAVGAT'A 5 SANTİM DOLU YAĞDI
Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 ...
Manavgat'a dolu yağdı
YEREL HABERLER Manavgat'a dolu yağdı
Antalya'da fırtına sonrası güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
YEREL HABERLER Antalya'da fırtına sonrası güneşli havayı fırsat ...
Manavgat'ta dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Manavgat'ta dolu etkili oldu
2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç şampiyonaları sona erdi
YEREL HABERLER 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç ...
(Görüntülü) CAN DOSTLAR YENİ YUVALARINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) CAN DOSTLAR YENİ YUVALARINA KAVUŞTU
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin açılışı yapıldı
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DA MAHALLELİ- KARAVANCI GERGİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA MAHALLELİ- KARAVANCI ...
Antalya'da mahalleli- karavancı gerginliği
YEREL HABERLER Antalya'da mahalleli- karavancı gerginliği
Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor maçının ...
Antalyaspor-Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Ümraniyespor maçının ardından
Antalyaspor-Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Ümraniyespor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.