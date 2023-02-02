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Yabancı sürücü ve plakalara cezalarda yüzde 171 artış

DHA

Yabancı sürücü ve plakalara cezalarda yüzde 171 artış


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 2022'de yabancı sürücüler veya yabancı araç plakalarına yönelik cezalar, ciddi oranda arttı. Yabancılara önceki yıla göre, yüzde 171 artışla 22 bin 799 cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kent genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin detaylı verileri paylaştı. Bu verilere göre, 2021 yılında 89'u ölümlü, 7 bin 173'ü yaralanmalı toplam 7 bin 262 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 956 kişi de yaralandı. 2022 yılında ise 94'ü ölümlü, 8 bin 514'ü yaralanmalı 8 bin 608 trafik kazası oldu; 109 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 828 kişi ise yaralandı. 2022 yılında ölümlü kazalarda yüzde 6, yaralanmalı kazalarda yüzde 19, toplamda yüzde 17'lik artış görüldü. Bu kazalardaki ölü sayısında yüzde 6, yaralı sayısında yüzde 19'luk artış gerçekleşti.
TRAFİKTE 1 MİLYON 675 BİN 854 ARAÇ
2021'de 1 milyon 219 bin 936 motorlu araç ile 319 bin 130 motosikletin bulunduğu kentte; 2022'de motorlu araç sayısı yüzde 8, motosiklet sayısı ise yüzde 12,3 arttı. Motorlu araç sayısı 1 milyon 317 bin 568'e, motosiklet sayısı da 358 bin 286'ya yükseldi. Kentte 1 yılda motorlu araç sayısına 97 bin 632 yeni araç, motosiklet sayısına da 39 bin 156 yeni motosiklet eklendi. Kent trafiğinde 2022 sonu itibarıyla motorlu araç ile motosiklet sayısı, 1 milyon 675 bin 854 oldu.
YABANCILARIN KARIŞTIĞI KAZALAR
Trafikteki yabancı plakalar ile yabancı sürücülerin karıştığı ihlal ve kazalara ilişkin veriler de açıklandı. 2021'de yabancıların karıştığı 14 ölümlü, 387 yaralanmalı trafik kazası oldu. 2022'de ise 10 ölümlü, 736 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Ölümlü kaza oranı, yüzde 29 düşerken, yaralanmalı kazalar da yüzde 90 arttı. 2022'de yabancıların karıştığı kazalardaki ölü yabancı sayısı 6, yaralı sayısı 678 oldu.
YABANCILARA CEZALAR 2 KAT ARTTI
2021'de yapılan denetimlerde yabancı sürücüye yazılan ceza sayısı 3 bin 318, yabancı araç plakasına ceza sayısı ise 5 bin 90 oldu. Böylece toplam 8 bin 408 işlem uygulandı. 2022'de yabancı sürücüler veya yabancı araç plakalarına yönelik cezalar, ciddi oranda arttı. 2022'de ceza uygulanan yabancı sürücü sayısı yüzde 106 artışla 6 bin 846, yabancı plaka araç sayısı yüzde 213 artışla 15 bin 953 oldu. Yabancılara önceki yıla göre toplamda yüzde 171 artışla 22 bin 799 cezai işlem uygulandı.
Öte yandan 2021'de 74 araç, trafikten menedilip, Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu rakam, 2022'de yüzde 239 artarak 251 oldu.
'DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'
Trafik kazalarında önleyici hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İçişleri Bakanlığı'nın bu yöndeki projelerini hatırlattı. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimlerin artırıldığını anlatan Çevik, alkollü olarak araç kullanımına dikkat çekti. Polisin 24 saat süren denetimleri ile sürücü hatalarının daha da görünür olduğunu belirterek, ihbarlara da büyük önem verdiklerini kaydeden Çevik, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, o noktalarda denetimlere ağırlık veriyoruz. Ayrıca hem mobese hem elektronik denetleme sistemi (EDS) ile trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek, gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Bu denetimlerle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltarak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kuralı ihlalini en aza indirmelerini amaçlıyoruz. Kural ihlallerini engellemeye yönelik denetimlerimiz sürekli devam edecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-02-02 09:53:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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