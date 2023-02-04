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Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından


Alfons Groenendijk: 3 altın değerinde puanı hanemize yazdırdık
Erdal Güneş: Bu tür yol kazaları olacaktır
Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 3 altın değerinde puanı hanelerine yazdırdıklarını söylerken, Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş ise, maçın ikinci yarısında beraberliği ve galibiyeti getirecek goller için pozisyon bulduklarını ancak bu tür yol kazalarının olacağını dile getirdi.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK'yı Fredy'nin 29'uncu dakikada attığı golle 1-0 yendi. Kırmızı beyazlı ekip aldığı galibiyetle puanını 24'e yükseltti. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş açıklamalarda bulundu. Nasıl kazandıklarının sorulmaması gerektiğini belirten Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Kazanmamız gereken bir maçtı. 3 altın değerinde puanı hanemize yazdırdık. Nasıl kazandık, nasıl bir oyun ortaya koyduk, çalıştıklarımızın ne kadarını sahaya yansıttık derseniz bu soru sanırım bu akşam cevapsız kalacak. Çünkü tek hedef 3 puandı, amacımız oydu ve buna ulaştık. Hollanda'da çalıştığım takımlarda ligin dibinde tansiyonu yüksek maçlara çıktım. Orada da hatırlıyorum. Bu tür maçlarda önemli olan 3 puan. 3 puanı alırken her şey mükemmel olmayabiliyor. İstediğimizi sahaya yansıtamamış olabiliriz ama Fredy attı ve yendik. Eve gidince inanın bir kez daha kendime bu soruyu soracağım. Nasıl oldu da bu akşam kazandık? Ancak sanırım bu cevabı detaylı şekilde kendime veremeyeceğim. Çünkü pek bir şey gösteremedik, sadece savaş, mücadele ve azim vardı. Her şey vardı ancak bunu oyuna yansıtamadık. Skor hanesine bir gol attık. Bu 3 puan bize özgüven ve galibiyet serisi getirecektir. Gol yemeden kazanmak önemliydi. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Sakatlıklardan dönen oyuncularımız olacak. Eksik oyuncularımızdan birkaç tanesi dönecek ve bu da elimizi güçlendirecek" diye konuştu.
GÜNEŞ: BU TÜR YOL KAZALARI OLACAKTIR
Sıkışık periyottan çıktıklarını belirten Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, "7 günde 3'üncü maçımıza çıktık. Bu sıkışık periyodun takım üzerinde olumsuz etkileri yorgunluk açısından olacaktı. Bugün buraya önce galibiyet için olmazsa beraberlik için gelmiştik. Düşüncelerimiz ve planladığımız birçok şeyle karşılaştık. Maçın 2'nci yarısında beraberlik ve belki de galibiyet alacak pozisyonları yakaladık ama olmadı. Bu tür yol kazaları olacaktır. Ciddi eksiklerimiz vardı. Buraya 3 tane sakat, 2 cezalı oyuncuyla geldik. İyi bir kadromuz var ama kısıtlıyız. İnşallah bu mağlubiyeti bir an önce atlatıp diğer haftalarda dinlenme şansımız olacak. Bu yol kazasıydı. Tekrar toparlanıp gelecek hafta daha iyi, istekli bir takım göreceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Nuri Şahin'in açıklamaları
Erdal Güneş'in açıklamalarıHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-02-04 22:15:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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