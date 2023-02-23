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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da depremzede çocuklar için kreş açıldı

DHA

Antalya'da depremzede çocuklar için kreş açıldı


İbrahim LALELİAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma yol açan depremin ardından Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Şehzade Korkut KYK Yurdu'na yerleştirilen depremzedelerin çocukları için kreş açıldı. Uzman pedagog ve gönüllü öğretmenler eşliğinde deprem psikolojisinden uzaklaştırılmaya çalışılan çocuklar, kreşte oyun oynuyor, resim çiziyor.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın, "Deprem travmasından ilk çıkarılması gereken kitle çocuklar. Onlar için hayatı normalleştirmemiz lazım. O nedenle bu tür yerleri önemsiyoruz, her noktada kurmaya gayret ediyoruz" diyerek, depremzedelerin yerleştirildiği yurtlar başta olmak üzere yaşam alanlarına kurulmasını istediği kreşler, depremzede çocukları ağırlıyor. Şehzade Korkut KYK Yurdu'na yerleştirilen 1903 depremzede ailenin, aralarında yaşları 4 ila 12 arasında değişen çocukları kreşte oyun oynuyor, resim çizip, şarkılar söylüyor.
Gönüllü eğitmen Emine Kahraman, depremzede çocuklarla iletişimde dikkat ettikleri detayları anlattı. Deprem geçirmiş bir çocuk ile iletişim kurarken normal bir ana sınıfındaki çocuklar gibi iletişim kurmadıklarına değinen Kahraman, "Onları daha özgür bırakıyoruz. Çok sıkmıyoruz. Ne yapmak isterlerse onun üzerine yöneliyoruz. Kimisi resim çizmek istiyor, kimisi oyuncakla oynamak istiyor. Burada onları daha özgür ve rahat bırakarak sakinleşecekleri, eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir ortam sunuyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİAslı DURAN
2023-02-23 11:08:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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