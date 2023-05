84 yaşında avukat oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Mustafa Yavuz Yalçınkaya (84), 1959'da kayıt yaptırdığı ve 2018 yılında afla geri döndüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olduktan sonra avukatlık stajını da tamamladı. Antalya Barosu'na kayıt yaptıran en yaşlı avukat unvanıyla ruhsatını alan Yalçınkaya, cübbesini de giydi.

Hukuk fakültelerinden mezun olup, 1 yıllık stajyerlik dönemini tamamlayan 8 avukat için Antalya Barosu'nda cübbe giyme ve yemin töreni düzenlendi. Törende yeni avukatlar Fatma Beyza Işık, Hande Altuğ, İbrahim Çağlar Çınar, İnci Demircioğlu, Rüveyda Demirci, Simay Tellioğlu, Mustafa Yavuz Yalçınkaya ve Figen Yağmur Aslan avukatlık ruhsatı alan isimler oldu.

84 YAŞINDA CÜBBE GİYDİ

Türkiye'nin en yaşlı hukuk fakültesi mezunu olarak geçen yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren 84 yaşındaki evli, 1 çocuk babası Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Antalya'da 1 yıllık stajyerlik dönemini tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatını almaya hak kazandı. Avukatlık yeminini ettikten sonra baro yönetimi ve staj yaptığı avukat Perihan As tarafından cübbesi giydirilen Yalçınkaya, teşekkür etti.

63 YIL SONRA MEZUN OLDU

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 1959'da girdiğini, kamu görevi nedeniyle bırakmak durumunda kaldığını belirten Yalçınkaya, bir kısmı yurt dışında olmak üzere 30 yıla yakın kamu görevi yaptığını ve 47 yaşında emekli olduğunu anlattı. Emeklilik sonrasında uzun yıllar müzisyenlikle uğraştığını dile getiren Yalçınkaya, 2018 yılında çıkan öğrenci affıyla, 1959'da bıraktığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geri dönerek, geçen yıl Türkiye'nin en yaşlı mezunu olarak bitirdiğini kaydetti. Mezuniyeti sonrasında 1 yıllık staj dönemini tamamladığını ve ruhsatını aldığını aktaran Yalçınkaya, avukatlık yapmaya çalışacağını dile getirdi.

Yalçıkaya'nın, yanında stajını yaptığı avukat Perihan As ise "Yavuz Abiyi tanımak büyük bir şans. Azmi, yaşama sevinci, her şeyiyle bize örnek oldu. 'Benim için geç, bu saatten sonra yapamam' diyen herkese Yavuz Abiyi anlatıyorum. Gerçekten çok hayranım kendisine" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

