BODRUM'da bulunan Rixos Premium Bodrum, dünyanın en lüks otel ödüllerinden biri olan World Luxury Awards'tan 12 ödül aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin konuşan Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Ali Murat Gökmen, "Rixos Premium Bodrum olarak turizm dünyasının prestijli ödüllerinden biri olan World Luxury Awards'ten 12 ödül birden almak büyük mutluluk. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Rixos Premium Bodrum olarak iddiamızı ve hizmet kalitemizi bu ödüllerle taçlandırdığımız için de gururluyuz" dedi.

Gökmen, kazanılan ödülleri ise şöyle sıraladı;

"Rixos Premium Bodrum - World Luxury Hotel Awards, Best Luxury Private Beach Villa - Global, Best Luxury All-Inclusive Hotel - Global, Best Luxury Villa Resort - Europe, Anjana Spa - World Luxury SPA Awards, Best Luxury Spa & Stay - Europe, Best Luxury Spa Resort - Eastern Europe, Best Luxury Beach Resort Spa - Türkiye, Kalamata Restaurant - World Luxury Restaurant Awards, Best Luxury Beachside Restaurant - Eastern Europe, Best Luxury Seafood Restaurant - Eastern Europe, Best Luxury Hotel Restaurant - Türkiye, L'olivo Restaurant - World Luxury Restaurant Awards, Best Luxury Resort Restaurant - Eastern Europe, Best Degustation/Tasting Menu - Türkiye, Best Italian Cuisine - Türkiye."

DHA-Ekonomi - Türkiye-Antalya / Merkez - DHA

2023-11-02 14:51:00