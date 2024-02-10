Antalya'da tekne ve yat imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA'da Serbest Bölge´de faaliyet gösteren tekne ve yat imalathanesinde yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge´de faaliyet gösteren tekne ve yat imalathanesinde çıktı. Alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ilk olarak 10 araçla müdahale etti. Sağlık, AFAD, polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürerken alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın esnasında imalathane ile diğer işletmelerde çalışan işçiler, tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tekne ve yat imalatında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında yaralanan olmadığı belirtilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.