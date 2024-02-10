Antalya'da tersanede çıkan yangına müdahale ediliyor

Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale ediyor.

Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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