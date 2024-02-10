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        Antalya'da tersanede çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:23 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:33
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        Antalya'da tersanede çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede yayılan alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için çalışma yürütüyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale ediyor.

        Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

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