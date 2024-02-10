Antalya'da İYİ Partinin eski ilçe başkanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Çalışmaları genişleten JASAT Timleri, olayın tamamen aydınlatılması için yürüttükleri titiz çalışmayla silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla ikametlerinde gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda aracın sürücüsü ile Ergen'e silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Antalya'da, İYİ Partinin eski Manavgat ilçe başkanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı, planlayıcı ve azmettirici olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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