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        Antalya'da şiddetli yağış; 5 ilçede okullar tatil (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:35
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        Antalya'da şiddetli yağış; 5 ilçede okullar tatil (5)
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        'BUGÜNEKADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR YAĞIŞ'

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde başlayan ve daha sonra şiddetini artıran, bugüne kadar görülmemiş bir yağış. Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. İtfaiye ve ASAT dahil 1450 personelimiz, 290 aracımızla beraber yağışa müdahale ediyoruz. 900'ün üzerinde araçtan vatandaşımızı tahliye ettik. Şimdi de evlerde ve binalarda tahliye işlemleri yapılmaktadır. Antalya Valiliği, AFAD, ilçe belediyeleri, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        'EVLERİNDEN ÇIKMASINLAR'

        Can kaybının olmadığını belirten Böcek, "Gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla beraber yağış sürecinde görevimizin başındayız. Telefonlarımız açık, gereğini yapacağız. Antalya´mıza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası tedbirlerimizi almıştık. Başta itfaiyemiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızı hazırdı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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