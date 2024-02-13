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        FLAŞ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:53
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        Antalya'dagece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı´nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        DHA-Flaş Haber - Türkiye-Antalya -

        2024-02-13 13:52:55

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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