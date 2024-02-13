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        Antalya'da şiddetli yağış; 5 ilçede okullar tatil (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:45
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        Antalya'da şiddetli yağış; 5 ilçede okullar tatil (6)
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        VALİŞAHİN: 122'YE 1500 SU BASKINI İHBARI GELDİ

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte sel felaketine uğrayan mahallelerde incelemelerde bulundu. Antalya'da dün saat 01.00'den itibaren başlayan yağmur ve yer yer dolu ile beraber Antalya merkez ilçelerinde, özellikle Kepez ve Muratpaşa'da su baskınları ve taşkınlar olduğunu belirten Vali Şahin, "Gün boyu da devam ediyor. Şu an da bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu. Yollarımız, kara yolları, alt geçit ve kavşaklarda ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Şu anda trafik aksamaları yaşıyoruz. 1500 civarında 112 ihbarı aldık. Bunlar büyük oranda ev ve iş yeri su baskınları şeklindeydi. Kamu kuruluşlarımızdan Muratpaşa Nüfus İlçe Müdürlüğümüzde su baskını dolayısıyla hizmet veremiyoruz. Okullarımız tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Bu gece zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz, AFAD ekiplerimiz, belediyelerimizin iş makineleri sahada, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir taraftan da Defterdarlık ekiplerimiz hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. En kısa sürede hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmaları tamamlayacağız" diye konuştu.

        HASTANEDE CİHAZLAR DEVRE DIŞI

        Kepez Devlet Hastanesi´nde su baskını sebebiyle yaşanan sorunlara ilişkin Vali Şahin ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, hastaneye gitti. Kepez Devlet Hastanesi önünde de bir açıklama yapan Vali Şahin, "Hastanemizde giderlerde geri basmalardan kaynaklanan laboratuvar ve tomografi görüntüleme cihazlarında problem var. Onun dışında problem yok, alternatifleri devreye alınmış. Poliklinikler, acil, yoğun bakım hepsi aktif olarak çalışıyor. Bahsi geçen laboratuvarın eksiğini çözmek için de hem diğer hastanelerden destek alıyoruz hem acilin laboratuvarını kullanarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Eksikleri tamamlayıp tekrar normal hale döneceğiz" dedi.

        KEPEZ'DE METREKAREYE 304 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya'da dün gece başlayan yağışta, metrekareye düşen yağış miktarları Kepez'de 304,9 kilogram, Muratpaşa 233,9 kilogram, Konyaaltı 129,2 kilogram, Serik 106,9 kilogram, Kemer 80,2 kilogram oldu. Şubat ayı uzun yıllar ortalama yağış 112,7 kilogram iken, 2009 yılındaki metrekareye düşen 427,6 kilogramlık yağıştan sonraki en yüksek ikinci yağış miktarı olarak gösterildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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