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        Antalya'daki şiddetli yağış etkili oluyor

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte etkili olan şiddetli yağışın su baskınlarına neden olduğunu belirterek, "En kısa sürede hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmaları tamamlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:41
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        Antalya'daki şiddetli yağış etkili oluyor
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte etkili olan şiddetli yağışın su baskınlarına neden olduğunu belirterek, "En kısa sürede hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmaları tamamlayacağız." dedi.

        Kepez ilçesinde yağışın etkilediği alanlarda incelemelerde bulunan Şahin, Antalya'da gece saatlerinde başlayan yağışın ve yer yer dolunun merkez ilçelerde etkili olduğunu, özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde su baskınları ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

        Yağışın devam ettiğine dikkati çeken Şahin, "Şu anda bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu. Yollarımızda, kara yollarında, kavşaklarımızda alt geçitlerde ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Trafik aksamaları yaşıyoruz. 1500 civarında 112 ihbarı aldık. Bunlar büyük oranda ev ve iş yeri su baskınları şeklindeydi." diye konuştu.

        Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünde su baskını nedeniyle hizmet verilemediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

        "Okullarımız bugün tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Bu gece zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. AFAD ekiplerimiz, belediyelerimizin iş makineleri sahada, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir taraftan da defterdarlık ekiplerimiz hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. En kısa sürede hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmaları tamamlayacağız."

        Şahin yağıştan olumsuz etkilenen Kepez Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen ve hastane yetkililerin bilgi aldı.

        Hastanede giderlerde geri basma kaynaklı sorunlar yaşandığını anlatan Şahin, "Laboratuvarda ve tomografide görüntüleme cihazlarında problem var. Onun dışında bir problem yok. Alternatifleri devreye alınmış. Poliklinikler, acil ve yoğun bakım hepsi aktif olarak çalışıyor. Bahsi geçen laboratuvarın eksiğini çözmek için diğer hastanelerden destek alıyoruz. Aynı zamanda acilin laboratuvarı var onu kullanarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Eksikleri de tamamlayacağız hızlı bir şekilde normal hale döneceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şahin'e incelemelerinde AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de eşlik etti.

        - "900'ün üzerinde araçtaki vatandaşı tahliye ettik"

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise İtfaiye Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın uzun süredir görülmemiş bir şiddetli yağışla karşı karşıya kaldığını söyledi.

        Dün akşam saatlerinde başlayan yağışın gece boyunca şiddetini artırdığını dile getiren Böcek, "Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. Mevsim normallerinin üzerinde. Başta itfaiyemiz, ASAT, diğer ilgili birimlerde çalışan toplam 1459 personelimizle, 290 aracımızla müdahale ediyoruz. 900'ün üzerinde araçlarda mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şimdi de evlerde ve binalarda tahliye işlemi yapılmakta." diye konuştu.

        Antalya Valiliği, AFAD, ilçe belediyeleri ve tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirten Böcek, "Önemli olan can kaybının olmaması, buna şükrediyoruz. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetinin üstesinden geliriz." dedi.

        Yağış süresince tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Böcek, acil ve önemli işi olmayanların evden çıkmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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