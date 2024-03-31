Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        seçim 2024 banner
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kolları olmayan seçmen, oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 32 yıl önce iki kolunu kaybeden Bülent Bodur (45), oyunu eşinin yardımıyla kullanıp, zarfı sandığa ağzı ile attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolları olmayan seçmen, oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 32 yıl önce iki kolunu kaybeden Bülent Bodur (45), oyunu eşinin yardımıyla kullanıp, zarfı sandığa ağzı ile attı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3344 sandıkta toplam 102 bin 853 seçmenin sandığa gittiği Serik ilçesinde, her iki kolunu 32 yıl önce elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur da oy kullandı. Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne kullanmaya gelen Bodur, eşinin yardımı ile kabinde oyunu kullanıp, zarfı da sandığa ağzı ile attı.

        Bodur, "1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri engelli olarak yaşamaya devam ediyorum. Serik Belediyesi'nde çalışıyorum. Hayatı yaşamaya devam ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, oyunu kullandı
        Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, oyunu kullandı
        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı:
        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı:
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kull...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kull...
        Antalya'da bir seçmen oy kullanmaya papağanıyla gitti
        Antalya'da bir seçmen oy kullanmaya papağanıyla gitti
        'Sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor'
        'Sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor'
        Serebral palsi hastası İlker, oyunu kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi
        Serebral palsi hastası İlker, oyunu kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi