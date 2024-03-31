Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, oyunu kullandı

Seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Manavoğlu, kampanya döneminin centilmence geçtiğini, takdirin Muratpaşalılara ait olduğunu kaydetti.

Manavoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanma sürecinin sükunet içerisinde devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Burada, sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaşan Manavoğlu, ardından "2103" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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