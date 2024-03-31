Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, oyunu kullandı
Cumhurİttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Cumhurİttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Manavoğlu, eşi Duygu Manavoğlu ile oy kullanacağı Levent Aydın Anadolu Lisesine geldi.
Burada, sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaşan Manavoğlu, ardından "2103" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Manavoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanma sürecinin sükunet içerisinde devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Manavoğlu, kampanya döneminin centilmence geçtiğini, takdirin Muratpaşalılara ait olduğunu kaydetti.
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