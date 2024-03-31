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        Serebral palsi hastası İlker, oyunu kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi

        ANTALYA'da serebral palsi hastası Hüseyin İlker Duman (43), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmaya, tekerlekli sandalyeyle geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:25
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        Serebral palsi hastası İlker, oyunu kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi
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        ANTALYA'da serebral palsi hastası Hüseyin İlker Duman (43), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmaya, tekerlekli sandalyeyle geldi.

        Antalya'da saat 08.00'i gösterdiğinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Serebral palsi hastası Hüseyin İlker Duman, tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi. Kardeşinin ve annesinin yardımıyla okula giren ve asansörle 3'üncü katta oy kullanacağı sınıfa çıkan İlker Duman, yine kardeşinin yardımıyla oy pusulasına mührünü basıp, oyunu kullandı.

        Seçimin hayırlı olmasını dileyen Hüseyin İlker Duman, "Demokrasi bayramının en güzel tarafındayız. Herkese huzurlu ve güzel seçimler diliyorum. Benim bu şekilde gelip oyumu bile kullanmam demokrasinin en güzel örneklerinden biri. Her durumda ve şekilde oy kullanabilmek bence en güzel ve doğru olan şey. Demokraside böyle şeylerin olması gerekiyor. Ben de bunu en güzel şekilde kullanmak istedim" dedi.

        Ağabeyine oyunu kullanması için yardım eden Oğuz Duman ise "Herkes gelip oyunu kullanabiliyor. Ağabeyim bundan her zaman faydalanıyor. Her seçimde muhakkak oyunu kullanmak istiyor. Ben de elimden geldiğince ona destek oluyorum. İnşallah herkes için güzel ve hayırlı bir seçim olur" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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