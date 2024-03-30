Akseki'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Akseki ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Akseki ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.D. idaresindeki 07 BNC 926 plakalı motosiklet, Hüseyin Özçelik Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen Ş.D.P'nin kullandığı 07 APS 313 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan H.D. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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