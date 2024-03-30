Akseki'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ataberk Yalçınkaya (23) idaresindeki 34 KFF 665 plakalı otomobil Murtiçi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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