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        Akseki'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:34 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:34
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        Akseki'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Ataberk Yalçınkaya (23) idaresindeki 34 KFF 665 plakalı otomobil Murtiçi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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