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        Judoda Antalya Grand Slam devam ediyor

        Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'de erkekler 73 kiloda milli sporcu Umalt Demirel, üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:41
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        Judoda Antalya Grand Slam devam ediyor
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        Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'de erkekler 73 kiloda milli sporcu Umalt Demirel, üçüncü oldu.

        Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam, ikinci gün mücadeleleriyle devam etti.

        Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvada erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Umalt Demirel, İtalyan rakibi Manual Parlati'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

        Turnuva, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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