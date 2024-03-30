Judoda Antalya Grand Slam devam ediyor

Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvada erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Umalt Demirel, İtalyan rakibi Manual Parlati'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam, ikinci gün mücadeleleriyle devam etti.

Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'de erkekler 73 kiloda milli sporcu Umalt Demirel, üçüncü oldu.

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