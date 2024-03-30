Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, merkez ilçeleri gezdi

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçime saatler kaldığını belirterek, "İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur, inşallah kazananın Antalya olduğu bir seçimi göreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, merkez ilçeleri gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçime saatler kaldığını belirterek, "İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur, inşallah kazananın Antalya olduğu bir seçimi göreceğiz." dedi.

        Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçelerini gezdi.

        Seçim otobüsüyle mahalle mahalle gezerek vatandaşları selamlayan Tütüncü, çocuklara da oyuncak dağıttı.

        Tütüncü, AA muhabirine, yoğun bir seçim sürecinden geçtiklerini, seçime son saatler kaldığını söyledi.

        Gitmedik yer, geçmedik bir nokta bırakmadıklarını belirten Tütüncü, "75 günlük kampanya boyunca ulaşabildiğimiz bütün gönüllere ulaşmaya gayret ettik. Antalya, Kaş'tan Gazipaşa'ya 650 kilometre bir coğrafyaya sahip bu coğrafyanın her bir noktasına ulaşmaya, hemşerilerimizle bir araya gelmeye, gönüllere dokunmaya gayret gösterdik." dedi.

        - "Projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur"

        Tütüncü, seçim çalışmaları sürecinde güzel bir kampanya yürüttüklerini anlatarak, bu kampanyalarla son derece önemli bir finali gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Finalde Antalya'nın merkez 5 ilçesindeki bütün hemşerilerini selamladıklarını kaydeden Tütüncü, şunları söyledi:

        "Yarın seçim sabahına ulaşacağız. İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur, inşallah kazananın Antalya olduğu bir seçimi göreceğiz. Antalya'nın en büyük sorunu maalesef birçok büyükşehirde olduğu gibi trafik ve ulaşım. Bunları çözmek, bunları ortadan kaldırmaya dönük zaten programlarımızı hemşerilerimizle paylaştık. Sonrasında altyapı, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu drenaj ve imar gibi sorunlar gelmekte. İnşallah onları da en güzel şekilde çözeceğiz. Projeleri, programları hemşerilerimizle paylaştık, verimli bir kampanya süreci geçirdik. Netice Cenabı Allah'ın takdiri, inşallah iyi olacak."

        Tütüncü, anketle ilgilenen bir belediye başkan adayı olmadığını, en iyi anketin sokak olduğunu ifade ederek, yapılan anketlerde ise önde olduklarının ortaya çıktığını gördüklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Antalya'da 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
        Antalya'da 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
        TGF Türkiye Golf Turu 5. ayak müsabakaları sona erdi
        TGF Türkiye Golf Turu 5. ayak müsabakaları sona erdi
        TGF Türkiye Golf Turu 5. Ayak Müsabakaları sona erdi
        TGF Türkiye Golf Turu 5. Ayak Müsabakaları sona erdi
        Bakan Özhaseki, Serik'te vatandaşlarla buluştu:
        Bakan Özhaseki, Serik'te vatandaşlarla buluştu:
        Antalya'da kitap okuma etkinliği yapıldı
        Antalya'da kitap okuma etkinliği yapıldı
        KADEM Antalya Temsilciliği iftar programı düzenledi
        KADEM Antalya Temsilciliği iftar programı düzenledi