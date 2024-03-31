Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sandık görevlileri yemin ederek göreve başladı

        ANTALYA'da,Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemleri saat 08.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 08:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sandık görevlileri yemin ederek göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’da,Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başlarken, oy kullanma işlemi öncesinde görevliler, sandık yemini etti.

        Türkiye’de 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimi seçmek için 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere, 34 siyasi parti katılırken, kayıtlı toplam seçmen sayısı ise 61.4 milyon olarak duyuruldu. Bu rakamlar Antalya’da ise 1 milyon 925 bin 946 seçmen olarak açıklanırken, 6 bin 40 sandıkta oy kullanacak.

        Yerel yönetimlerin belirleneceği seçimler öncesinde sandık görevlileri, saat 06.30 sıralarında okullara geldi. Sandık başkanları, memurlar ve parti görevlileri hazırlık yaptı. Görevliler, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti.

        Görevliler yeminlerinin ardından çuvaldan çıkardıkları oy pusularını kontrol ettikten sonra mühürledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda

        Benzer Haberler

        Akseki'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Akseki'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Akseki'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Akseki'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Judoda Antalya Grand Slam devam ediyor
        Judoda Antalya Grand Slam devam ediyor
        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, merke...
        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, merke...
        Antalya'da 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
        Antalya'da 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi