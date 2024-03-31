Antalya'da sandık görevlileri yemin ederek göreve başladı

ANTALYA’da,Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başlarken, oy kullanma işlemi öncesinde görevliler, sandık yemini etti.

Türkiye’de 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimi seçmek için 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere, 34 siyasi parti katılırken, kayıtlı toplam seçmen sayısı ise 61.4 milyon olarak duyuruldu. Bu rakamlar Antalya’da ise 1 milyon 925 bin 946 seçmen olarak açıklanırken, 6 bin 40 sandıkta oy kullanacak.

Yerel yönetimlerin belirleneceği seçimler öncesinde sandık görevlileri, saat 06.30 sıralarında okullara geldi. Sandık başkanları, memurlar ve parti görevlileri hazırlık yaptı. Görevliler, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti.