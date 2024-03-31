CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı:

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oy kullanmak için Bedriye Bileydi İlkokulu'na oğlu Gökhan Böcek ile geldi. Böcek, 1184 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Böcek, gazetecilere, "Ülkemiz, Antalya'mız için son derece önemli bir mahalli idareler seçimlerimiz var. Öncelikle ülkemizde 61 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Antalya'mızda 6 bin 66 sandığımız var. 1 milyon 925 bin 935 seçmenimiz var. 913 mahallemizde, 19 ilçemiz ve bir de büyükşehrimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımız özgürce demokrasi inancıyla oylarını kullanacaklar." dedi.