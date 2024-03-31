Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı:

        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oy kullanmak için Bedriye Bileydi İlkokulu'na oğlu Gökhan Böcek ile geldi. Böcek, 1184 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Böcek, gazetecilere, "Ülkemiz, Antalya'mız için son derece önemli bir mahalli idareler seçimlerimiz var. Öncelikle ülkemizde 61 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Antalya'mızda 6 bin 66 sandığımız var. 1 milyon 925 bin 935 seçmenimiz var. 913 mahallemizde, 19 ilçemiz ve bir de büyükşehrimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımız özgürce demokrasi inancıyla oylarını kullanacaklar." dedi.

        Böcek, seçim çalışması sırasında araçlardan yapılan müzik sesiyle rahatsız ettiği vatandaşlardan özür dilediğini vurgulayarak, yerel seçimde ellerinden geldiğince, kırmadan dökmeden Türkiye ve Antalya için her yerde çalıştıklarını belirtti.

        Seçimlerin hayırlı olmasını dileğinde bulunan Böcek, "Atamızın 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği güzel Antalya'mızda vatandaşlarımız, layık olduğu, kendilerini yönetmek isteyen kişiyi, kişileri mahallesinde muhtarlarını ve azalarını, ilçesinde, ilçe belediye başkanlarını seçecektir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kull...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kull...
        Antalya'da bir seçmen oy kullanmaya papağanıyla gitti
        Antalya'da bir seçmen oy kullanmaya papağanıyla gitti
        'Sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor'
        'Sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor'
        Serebral palsi hastası İlker, oyunu kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi
        Serebral palsi hastası İlker, oyunu kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi
        Denizlerimiz ısındı
        Denizlerimiz ısındı
        Antalya'da sandık görevlileri yemin ederek göreve başladı
        Antalya'da sandık görevlileri yemin ederek göreve başladı