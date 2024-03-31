Yürüme güçlüğü çeken seçmenler, asansörü arızalı okulda plastik sandalyeyle taşındı

ANTALYA'da yürüme güçlüğü çeken bazı seçmenler, arızalı asansör nedeniyle plastik sandalyelere alınarak oy kullanacaklara katlara çıkartıldı.

Kent genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00'den itibaren başladı. Seçmenler, listelerinin olduğu okullara giderek oylarını kullandı. Konyaaltı ilçesindeki Bedriye Bileydi İlkokulu'nda, sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yaşlı ve engelli seçmenler, okulun giriş katındaki sınıflara yerleştirilen sandıklarda oy kullandı. Okulun arızalı asansörü nedeniyle bazı seçmenler de zor anlar yaşadı.

KİMİSİ ÇOCUĞUYLA KİMİSİ KÖPEĞİYLE GELDİ Bacağından ameliyat olan Suzan Ük (64), getirilen plastik sandalyeye alınarak 3 görevlinin yardımı ile 3'üncü kata çıkartılıp, oyunu kullandı. Yine görevlilerin yardımıyla okul bahçesine indirilen Suzan Ük, seyyar sandık ya da giriş katta oy kullanmak için tanınan başvuru sürecine yetişemediğini söyledi. Ük, "Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Asansör arızalıymış. Şaşırdım, böyle oy kullanmayı beklemiyordum" dedi. Bir başka seçmen de yine aynı uygulama ile sandığa götürülüp, okul bahçesine indirildi. Bazı seçmenler çocuklarıyla, bazıları da köpekleriyle sandık başına gelip, oyunu kullandı.