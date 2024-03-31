Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        seçim 2024 banner
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yürüme güçlüğü çeken seçmenler, asansörü arızalı okulda plastik sandalyeyle taşındı

        ANTALYA'da yürüme güçlüğü çeken bazı seçmenler, arızalı asansör nedeniyle plastik sandalyelere alınarak oy kullanacaklara katlara çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürüme güçlüğü çeken seçmenler, asansörü arızalı okulda plastik sandalyeyle taşındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da yürüme güçlüğü çeken bazı seçmenler, arızalı asansör nedeniyle plastik sandalyelere alınarak oy kullanacaklara katlara çıkartıldı.

        Kent genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00'den itibaren başladı. Seçmenler, listelerinin olduğu okullara giderek oylarını kullandı. Konyaaltı ilçesindeki Bedriye Bileydi İlkokulu'nda, sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yaşlı ve engelli seçmenler, okulun giriş katındaki sınıflara yerleştirilen sandıklarda oy kullandı. Okulun arızalı asansörü nedeniyle bazı seçmenler de zor anlar yaşadı.

        KİMİSİ ÇOCUĞUYLA KİMİSİ KÖPEĞİYLE GELDİ

        Bacağından ameliyat olan Suzan Ük (64), getirilen plastik sandalyeye alınarak 3 görevlinin yardımı ile 3'üncü kata çıkartılıp, oyunu kullandı. Yine görevlilerin yardımıyla okul bahçesine indirilen Suzan Ük, seyyar sandık ya da giriş katta oy kullanmak için tanınan başvuru sürecine yetişemediğini söyledi. Ük, "Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Asansör arızalıymış. Şaşırdım, böyle oy kullanmayı beklemiyordum" dedi. Bir başka seçmen de yine aynı uygulama ile sandığa götürülüp, okul bahçesine indirildi. Bazı seçmenler çocuklarıyla, bazıları da köpekleriyle sandık başına gelip, oyunu kullandı.

        OY SIRASI BEKLERKEN BAYILDI

        Öte yandan sabah erken saatlerde Altınova İmam Hatip Ortaokulu'na gelen bir kadın seçmen, oy kullanma sırasını beklerken bayıldı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptığı kadını ambulansla hastaneye götürdü.

        315 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

        1 milyon 925 bin 935 seçmenin kayıtlı olduğu Antalya'da, 6 bin 40 sandı kuruldu. Antalya'da 19'u ilçe, 1'i büyükşehir 20 belediye başkanı seçimi için toplam 315 belediye başkan adayı seçmen tarafından oylanacak. Seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlık şeklinde 4 oy kullanacak. En çok seçmenin olduğu Kepez'de 1298 sandık kuruldu, 438 bin 929 seçmen oy kullanacak. İkinci sıradaki Muratpaşa'da 1124 sandık kurulurken, 380 bin 694 seçmen bulunuyor. Üçüncü sıradaki Alanya'da, 743 sandıkta 234 bin 347 kayıtlı seçmen yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Kolları olmayan seçmen, oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı
        Kolları olmayan seçmen, oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı
        Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, oyunu kullandı
        Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, oyunu kullandı
        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı:
        CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı:
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kull...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kull...
        Antalya'da bir seçmen oy kullanmaya papağanıyla gitti
        Antalya'da bir seçmen oy kullanmaya papağanıyla gitti
        'Sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor'
        'Sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor'