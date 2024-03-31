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        Antalya'da yerleşik yabancılar oy kullandı

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:50
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        Antalya'da yerleşik yabancılar oy kullandı
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

        Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için listedeki seçmen kağıtlarından isimlerini kontrol ederek oylarını kullandı. Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu'nda sandığa giden Rus asıllı Türk vatandaşı İrina Kapitonova, "Oyumu kullandım, mutluyum. 30 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Seçimin geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ'

        Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi'nde oy kullanan Kazakistan asıllı Türk vatandaşı, Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Aygül Dautbayeva da 12 yıldır Alanya'da yaşadıklarını ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi. Dautbayeva, "Alanya'da yaşayan Kazaklar olarak Türkiye ve Alanya'da çok rahatız. Bize herkes destek oluyor. Türkiye'yi çok seviyoruz. Türk kardeşlerimiz de bizleri çok seviyor. Bizlere burada çok saygı duyuyorlar. Bizlerin Türk vatandaşı olarak burada oy kullanıp, destek olması gerekiyor. Biz de onun için bugün oyumuzu kullanmaya geldik" diye konuştu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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