AKDENİZ'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kaş ilçesinin 267,87 kilometre açığında saat 13.38'de kaydedilen deprem, 15 kilometre derinlikte oldu. Depremin herhangi bir zarara neden olmadığı belirtildi.