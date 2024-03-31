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        Antalya'da yabancı seçmenler oy kullanıyor

        Antalya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan yabancılar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:54
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        Antalya'da yabancı seçmenler oy kullanıyor
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        Antalya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan yabancılar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanıyor.

        Yaklaşık 125 bin yerleşik yabancının yaşadığı kentte, yabancı seçmenler de sabah saatlerinden itibaren 5 yıl görev alacak yerel yöneticiler için tercihlerini yapıyor.

        Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Almanya ve Kırgızistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelerek Antalya'ya yerleşen ve vatandaşlık hakkını alan yabancılar da bugün sandık başına gitti.

        Ağırlıklı olarak Alanya, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde yaşayan yerleşik yabancılar, kendileri için belirlenen okullara giderek oylarını kullanıyor.

        Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır Antalya'da yaşadığını ve güzel bir ortamda kendilerine verilen seçmen hakkını kullandıklarını söyledi.

        Antalya'nın kendileri için ikinci memleket olduğunu dile getiren Balcı, "Biz de yaşadığımız yerde görev alacak yöneticiler için karar hakkımızı kullandığımız için mutluyuz. Oy kullanırken birincisi parti neyi anlatıyor, ikincisi adayın kapasitesi yeterli mi, üçüncüsü de topluluk ne kadar destek veriyor? Bu kriterleri değerlendiriyorum. Türkiye her sene daha iyiye gidiyor, şehirlerimiz güzelleşiyor. Güzel bir seçim olsun, seçim sonrası da şehrimize gerekli desteği verelim." diye konuştu.

        - Alanya'daki yabancı seçmenler sandık başında

        Alanya ilçesinde yabancı seçmenler de sandık başına giderek oy kullandı.

        Mahmutlar Mahallesi'nde Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi'nde oy kullanan Kazakistan uyruklu Aygül Dautbayeva, gazetecilere, 12 yıldır Türkiye'de çok rahat bir şekilde yaşadıklarını söyledi.

        Kendilerine Türk halkının her konuda yardımcı olduğunu anlatan Dautbayeva, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Türk kardeşlerimiz de bizleri çok seviyor. Bizlere burada çok saygı duyuyorlar. Türk vatandaşı olarak burada oy kullanıp destek olmamız gerekiyor. Biz de onun için bugün oyumuzu kullandık." dedi.

        Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu'nda oy kullanan Rus asıllı Türk vatandaşı İrina Kapitonova ise oyunu kullandığı için mutlu olduğunu belirtti. 30 yıldır Alanya'da yaşadığını dile getiren Kapitonova, "Seçimin geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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