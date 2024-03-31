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        Antalya'da oyunu kullanan sahile gitti

        ANTALYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden vatandaşlar, oyunu kullanıp Konyaaltı Sahili'ne gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:20
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        Antalya'da oyunu kullanan sahile gitti
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        ANTALYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden vatandaşlar, oyunu kullanıp Konyaaltı Sahili'ne gitti.

        Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşük seyrederken Antalya'da vatandaşlar mart ayının son gününde deniz keyfi yaptı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nemin ise yüzde 30 ölçüldüğü kentte 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan vatandaşlar, soluğu sahilde aldı. Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlardan bazıları denize girerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Denize girmeyenler ise sıcak havanın tadını sahilde oturarak çıkardı.

        'OYUMU KULLANDIM SAHİLE GELDİM'

        Oyunu kullandıktan sonra denize geldiğini belirten Ali Köprü, "İlk işim sabah erken kalkarak oyumu kullanmaya gitmek oldu. İnşallah özgürlük içinde güzel günler olur. Ondan sonra sahile geldim. Hava ve deniz gayet çok güzel. Ben denize girdim bazıları da sahilde oturmayı tercih ediyor" dedi.

        Arkadaşı ve çocuklarıyla sahile gelen Tamila Bakırcı, "Oyumu kullandım. Sonra denize geldik. Hava sıcak ve güzel. Biz sahilde oturmayı tercih ettik, bazıları da yüzüyor" diye konuştu.

        Oyunu kullandıktan sonra denize geldiklerini söyleyen Mevlüdiye Makin de "Çocuklar tatil olduğu için sahile gelmek istedi. Denize girmek istediler ancak denizanaları olduğu için çok fazla girmek istemediler" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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