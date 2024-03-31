Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da oyunu kullanan sahile gitti (2)

        OYSONRASI SAHİLE KOŞTULARAntalya'da hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da, ünlü Kleopatra Plajı doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da oyunu kullanan sahile gitti (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        OYSONRASI SAHİLE KOŞTULAR

        Antalya'da hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da, ünlü Kleopatra Plajı doldu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan seçmenlerin yanı sıra yerli ve yabancı tatilciler plaja geldi. Tatilciler denize girip güneşlenirken, sahilin tadını çıkaran çocuklar sıcak havada su ve kumla oynayıp, eğlendi.

        Baran Aktan, "Oyumuzu kullandık. Havanın da güneşli olduğunu fark ettik. 'Denize gelelim, arkadaşlarımızla suya girelim, enerjimizi toplayalım' dedik. Burası hep böyle 7-24, dört mevsimi yaşayabileceğiniz bir yer. Güneş kreminizi sürüp, denize girebileceğimiz bir yer. Biz de bunu gerçekleştirmeye buraya geldik" dedi.

        'TATİLE GELDİĞİM İÇİN OY KULLANMADIM'

        Bazı seçmenler ise oy kullanmak yerine tatil yapmayı tercih etti. Bunlardan biri olan Kenan Darbaz, "Alanya'ya tatile, iki gün keyif yapmaya geldim. Oy kullanamadım, oyum İstanbul'da. Alanya'da hava on numara, anlatılmaz yaşanır. Birazdan da denize gireceğim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Antalya'da bazı seçmenler oy kullanmaya köpekleriyle gitti
        Antalya'da bazı seçmenler oy kullanmaya köpekleriyle gitti
        Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
        Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
        Sandık başına ambulansla giden seçmen: Canım çıkmadıkça her seçimde oy kull...
        Sandık başına ambulansla giden seçmen: Canım çıkmadıkça her seçimde oy kull...
        Antalya'da oy kullanan seçmenler sahilde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da oy kullanan seçmenler sahilde yoğunluk oluşturdu
        Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer oyunu kullandı
        Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer oyunu kullandı
        CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Uysal oyunu kullandı
        CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Uysal oyunu kullandı