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        Antalya'da bazı seçmenler oy kullanmaya köpekleriyle gitti

        Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:35
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        Antalya'da bazı seçmenler oy kullanmaya köpekleriyle gitti
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        Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı.

        Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti.

        Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Serhan Tüzer, Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'na "Çaki" isimli köpeğiyle geldi. 1028 No'lu sandıkta oyunu kullanan Tüzer, AA muhabirine, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

        Köpeğini evde bırakmak istemediğini anlatan Tüzer, "Oyumuzu kullandık. Çaki'yi çok seviyorum, ayrılmak istemedim. İlk kez oy kullanmaya geldi. Güzel bir anı." dedi.

        Aynı okuldaki 1033 No'lu sandıkta oyunu köpeği "Papi" ile kullanan Emine Okan da evcil hayvanıyla oyunu kullananlar arasında yerini aldı.

        Okan, vatandaşlık vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Papi evimizin neşesi. Dört yıldır bizimle. Memleketimiz, devletimiz için hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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