Oylarını kullanıp mesire alanlarında piknik yaptılar

ANTALYA’da bazı vatandaşlar oylarına kullandıktan sonra mesire alanlarına gidip, piknik yaptı.

Antalya’da oy verme işlemi sürerken, seçmenlerden bazıları sabah saatlerinde gittikleri okullarda oylarını kullandı, ardından da kentin dünyaca ünlü plajları ve mesire alanlarına gitti. Antalya-Kemer kara yolu üzerindeki Sarısu Plajı’na giden, mangal yakıp piknik yapan bazı kişiler, seçim sonuçlarını akşam saatlerinde deniz kenarından takip edeceklerini söyledi.

Seçime yoğun katılımın olduğunu ifade eden Mete İnal, “Biraz keyif yapalım dedik. Seçime yoğun ilgi vardı. Herkes vatandaşlık görevini yerine getirmek istiyor. Antalya’ya yaz geldi bugünden sonra” diye konuştu.