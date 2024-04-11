Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Orman yangınında mahsur kalan 4 turist kurtarıldı

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 20:05 Güncelleme: 11.04.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman yangınında mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde mahsur kalan 4 turist ise ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kemer ilçesi Göynük Mahallesinde bulunan Göynük Kanyonu yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kemer Orman Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan alanın sarp kayalık ve sık ormanlık olması nedeniyle araçlarla çıkılamayan bölgeye ekipler yürüyerek ulaştı. Yangın söndürme çalışmalarına Kemer Orman şefliği, Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT), UMKE ve Kemer Orman Yangın Gönüllüleri ekipleri de destek verdi.

        Orman yangını, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ve gönüllülerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        4 TURİST KURTARILDI

        Yangın alanında mahsur kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen 4 turist ise AFAD ve KEMKUT ekiplerinin çalışmalarıyla bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Alanya'da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
        Alanya'da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
        Müze değil, 'deniz ürünleri mezarlığı'
        Müze değil, 'deniz ürünleri mezarlığı'
        Gelişen teknoloji mamografi cihazlarındaki konforu da artırdı
        Gelişen teknoloji mamografi cihazlarındaki konforu da artırdı