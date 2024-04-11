Orman yangınında mahsur kalan 4 turist kurtarıldı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde mahsur kalan 4 turist ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesinde bulunan Göynük Kanyonu yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kemer Orman Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan alanın sarp kayalık ve sık ormanlık olması nedeniyle araçlarla çıkılamayan bölgeye ekipler yürüyerek ulaştı. Yangın söndürme çalışmalarına Kemer Orman şefliği, Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT), UMKE ve Kemer Orman Yangın Gönüllüleri ekipleri de destek verdi.