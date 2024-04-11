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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 11.04.2024 - 17:29
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
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        Salon:Atatürk

        Hakemler:Hakkı Demiralay, Halit Cerit

        Brand Group Alanya Belediyespor: Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Uğur Kılınç, Bertuğ Öndeş, Uriarte, İrfan Çetinkaya (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Cafer Kirkit, Abdulsamet Sineren)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Emre Batur, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu (Buğra Tiryaki, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan)

        Setler: 25-20, 21-25, 25-18, 25-16

        Süre: 102 dakika (26, 27, 26, 23 )

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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