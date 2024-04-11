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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 19:12 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:12
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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında, 0,3 hektarlık alan zarar gördü.

        Öte yandan bölgede doğa yürüyüşü yapan 4 turistin yardım istemesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ve UMKE ekipleri ile bölgeye giden AFAD ekipleri, kısa sürede 4 turiste ulaştı. Yürüyüş yaparken yollarını kaybettikleri ve yangın bölgesindeki dumandan panik yaptıkları öğrenilen 4 turist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra araçla aşağıya indirilerek yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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