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        Eşini keserle dövüp, boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        ANTALYA'da eşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle dövüp, boğduğu belirlenen Ercan Akdağ (38), 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'eşi kasten yaralama' suçundan 15 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:50
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        Eşini keserle dövüp, boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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        ANTALYA'da eşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle dövüp, boğduğu belirlenen Ercan Akdağ (38), 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'eşi kasten yaralama' suçundan 15 ay hapse çarptırıldı.

        Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ, geçen yıl 29 Nisan'da evde bilinmeyen nedenle kavga etti. Ercan Akdağ, eşi 3 çocuk annesi Saibe Akdağ'ı yaraladı. 6 Mayıs'ta taraflar arasında yine kavga çıktı. Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin düştüğünü ve başının keserle yarıldığını söyleyip, yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri tarafından yerde kanlar içinde bulunan Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, işlemleri sonrası tutuklandı.

        ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Akdağ ile taraf avukatları katıldı. Saibe Akdağ'ın ölümüne ilişkin rapor okundu. Akdağ'ın kesin ölümüne ilişkin ölü muayene ve otopsi raporunda; 'Vücudunda yaygın değişik zamanlarda oluşturulmuş künttravmatik lezyonlar, kesici delici alet yarası, kesici ezici alet yaraları bulunan kişin ölümünün boyna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (boğulma, havasız kalma) sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur' şeklinde görüş bildirildi. Raporun okunmasının ardından duruşma savcısı, eşini keserle dövüp boğduğu belirtilen sanık Ercan Akdağ hakkında mütalaayı açıkladı. Mütalaada, Ercan Akdağ'ın 'eşe karşı kasten öldürme' ve olay öncesindeki 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.

        'ÖLDÜRMEYİ GEREKTİRECEK BİR SEBEBİMİZ YOKTUR'

        Sanık Ercan Akdağ, önceki savunmalarını tekrar ederek, “Eşim ile aramızda tartışmalarımız olmuştur ancak canına kastedecek bir eylemde bulunmadım. Ne benim ona, ne de onun bana öldürmeyi gerektirecek bir sebebimiz yoktur. Olay günü tartıştığımız, itiştiğimiz doğrudur ancak öldürme niyetiyle hareket etmedim. Kendisini boğmadım. Benim 3 çocuğum var. Biri engellidir. Bu hususlar ve savunmalarım çerçevesinde suçlamayı kabul etmiyorum. Öldürmediğimin kabulünü istiyorum. Ben o gün eşimi kurtarmaya çalıştım ancak kurtarmaya gücüm yetmemiştir. Eşimi kaybettiğim, çocuklarımdan koptuğum için pişmanım" dedi.

        Mahkeme heyeti sanık Ercan Akdağ'ı 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'eşe karşı ve silahtan sayılan alet ile kasten yaralama' suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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