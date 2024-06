Art arda yakalandıkları kanseri, sevgileriyle yendiler

ANTALYA'da yaşayan Ertan Güral'a (58), 2019'da mide kanseri teşhisi koyulunca eşi Ayten Güral (50), moral ve motivasyonuyla hastalığı yenmesine destek oldu. Kısa süre sonra Ayten Güral'a yumurtalık kanseri teşhisi koyulunca bu kez Ertan Güral, eşine sevgisiyle destek verdi. Güral çifti, tıbbi tedavinin yanı sıra sevgileriyle bu mücadeleyi kazandıklarını söyledi.

Kemer ilçesinde yaşayan 22 yıllık evli Ayten ve Ertan Güral, hayatlarının en zor dönemlerini sevgileriyle aştı. İki çocuk babası Ertan Güral, 2019 Haziran'da 3'üncü evre mide kanserine yakalandı. Ayten Güral, manevi desteğiyle eşine moral verip, süreci atlatmalarına yardımcı oldu. Ertan Güral, 2021'de mide kanserini yendi. Güral ailesi, durumun mutluluğunu yaşarken, kısa süre sonra da Ayten Güral'a yumurtalık kanseri teşhisi koyuldu. Ertan Güral, hastalığında yanında olan eşini, bu süreçte yalnız bırakmadı. Ayten Güral, kemoterapi döneminde moral motivasyonla kanseri yendi. Güral çifti sevgileriyle kansere meydan okuyup yeni hayatlarına 'merhaba' dedi.

'HER ZAMAN BİRBİRİMİZİN YANINDAYDIK'

Kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Güral çifti, tıbbi tedavinin yanı sıra sevgileriyle bu mücadeleyi kazandıklarını söyledi. Ertan Güral, hayattaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlattı. Ayten Güral'ın her zaman yanında olduğunu aktaran Ertan Güral, en kötü döneminde eşinin yalnız bırakmadığını söyledi. Mide kanserini atlattıktan sonra eşinin kansere yakalandığını aktaran Ertan Güral, "Tam zamanında doktora gitmişiz. Doktorumuz 'Çok hızlı gelişmiş, iyi ki gelmişsiniz' dedi. Eşime, 'Sen hep benim yanımdaydın, ben de her zaman senin yanındayım' dedim. 'Bu hiçbir zaman birliğimizi, huzurumuzu bozmayacak' dedim. Ameliyatı 8-9 saat sürdü. Sen kansersin, eşin de kanser oluyor, bu akla gelmeyecek bir şey. Çok şükür başardık ikimiz de. Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Çok mutluyum. Her zaman birbirimizin yanındaydık. Eşim bana moral verdi. Ben de ona moral verdim ve başardık. Hocamızdan da Allah razı olsun bize hep moral verdi. Hastalıkta, sağlıkta, mutlulukta, huzurda hep birbirimizin yanındaydık" dedi.