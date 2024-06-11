Art arda yakalandıkları kanseri, sevgileriyle yendiler

ANTALYA'da yaşayan Ertan Güral'a (58), 2019'da mide kanseri teşhisi koyulunca eşi Ayten Güral (50), moral ve motivasyonuyla hastalığı yenmesine destek oldu. Kısa süre sonra Ayten Güral'a yumurtalık kanseri teşhisi koyulunca bu kez Ertan Güral, eşine sevgisiyle destek verdi. Güral çifti, tıbbi tedavinin yanı sıra sevgileriyle bu mücadeleyi kazandıklarını söyledi.

Kemer ilçesinde yaşayan 22 yıllık evli Ayten ve Ertan Güral, hayatlarının en zor dönemlerini sevgileriyle aştı. İki çocuk babası Ertan Güral, 2019 Haziran'da 3'üncü evre mide kanserine yakalandı. Ayten Güral, manevi desteğiyle eşine moral verip, süreci atlatmalarına yardımcı oldu. Ertan Güral, 2021'de mide kanserini yendi. Güral ailesi, durumun mutluluğunu yaşarken, kısa süre sonra da Ayten Güral'a yumurtalık kanseri teşhisi koyuldu. Ertan Güral, hastalığında yanında olan eşini, bu süreçte yalnız bırakmadı. Ayten Güral, kemoterapi döneminde moral motivasyonla kanseri yendi. Güral çifti sevgileriyle kansere meydan okuyup yeni hayatlarına 'merhaba' dedi.

'HER ZAMAN BİRBİRİMİZİN YANINDAYDIK' Kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Güral çifti, tıbbi tedavinin yanı sıra sevgileriyle bu mücadeleyi kazandıklarını söyledi. Ertan Güral, hayattaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlattı. Ayten Güral'ın her zaman yanında olduğunu aktaran Ertan Güral, en kötü döneminde eşinin yalnız bırakmadığını söyledi. Mide kanserini atlattıktan sonra eşinin kansere yakalandığını aktaran Ertan Güral, "Tam zamanında doktora gitmişiz. Doktorumuz 'Çok hızlı gelişmiş, iyi ki gelmişsiniz' dedi. Eşime, 'Sen hep benim yanımdaydın, ben de her zaman senin yanındayım' dedim. 'Bu hiçbir zaman birliğimizi, huzurumuzu bozmayacak' dedim. Ameliyatı 8-9 saat sürdü. Sen kansersin, eşin de kanser oluyor, bu akla gelmeyecek bir şey. Çok şükür başardık ikimiz de. Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Çok mutluyum. Her zaman birbirimizin yanındaydık. Eşim bana moral verdi. Ben de ona moral verdim ve başardık. Hocamızdan da Allah razı olsun bize hep moral verdi. Hastalıkta, sağlıkta, mutlulukta, huzurda hep birbirimizin yanındaydık" dedi.

ÜZÜLMESİN DİYE EŞİNİN KANSER OLDUĞUNU SAKLADI Ertan Güral'ın ilk rahatsızlığının kalp kriziyle başladığını, sonra mide kanaması geçirdiğini, sebepleri araştırılırken mide kanseri teşhisi koyulduğunu anlatan Ayten Güral, "İlk duyduğumda benim için kolay bir süreç olmadı. Ertan yeni kalp krizi geçirdiği için kanser olduğunu bilmiyordu, duymasını istememiştim. Ameliyat sonrasında kemoterapiye başladık. Kemoterapi sürecinde hep tekerlekli sandalyeyle gidip geliyorduk. Kemoterapi bitti, 6-7 ay sonra Ertan tesadüfen kanser olduğunu duydu. Çocuklarım da babalarının kanser olduğunu bilmedi. Kemoterapi süreci yarıya geldiğinde öğrendiler. Ertan ve çocuklar evde yokken, kendi kendime ağlıyordum. Onlar geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi yüzümü gözümü yıkıyor, gülüyordum" diye konuştu.

'EŞİMLE YAŞADIK BU SÜRECİ, DİBE ÇÖKMEYECEĞİZ' Ertan Güral'ın mide kanserini yendikten sonra kendisine yumurtalık kanseri teşhisi koyulduğunu anlatan Ayten Güral, "2022'de menopoza girdiğim dönemde regl olmaya başladım. Birdenbire karnımda şişlik oluştu. Doktor kanser şüphesi gördü. Kan tahlili istediler. Doktoruma 'Ben iyisine de kötüsüne de hazırım. Bunlar bizim için var, dedim. Eşimle yaşadık bu süreci. Dibe çökmeyeceğiz' dedim. Yumurtalık kanseri teşhisi koyuldu. Rahim, ince ve kalın bağırsaklarda da vardı. Ameliyat oldum. 12 gün hastanede yattıktan sonra kemoterapi süreci geçirdim. Mustafa Karaca hocamın enerjisi ve güler yüzüne çok güvendim. Kanser döneminde beni mutlu eden şeylerden hiç vazgeçmedim. Negatif enerji veren insanlarla hiç görüşmedim" dedi.