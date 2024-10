Mahallede 7'şer katlı 3 atıl bina endişesi

ANTALYA'nınKepez ilçesinde yıllardır atıl haldeki 7'şer katlı üç bina, mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Mahalle muhtarı Mehmet Sidal, "Binalar madde bağımlıları tarafından gasbedildi. Evsiz ve ne olduğu belirsiz kişiler burada kalıyor. Mahallem adına tehdit edici bir durum, çocuklarımız için ayrı bir tehdit" dedi.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2015 yılından bu yana tamamlanamayan ve atıl halde duran 7'şer katlı 3 bina, mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Sokakta yaşayanların kaldığı binalarda iddiaya göre yasaklı maddeler de kullanılıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Mehmet Sidal, bu durumun çocuklar için büyük tehdit olduğunu belirterek, "Binalar madde bağımlıları tarafından gasbedildi. Evsiz ve ne olduğu belirsiz kişiler burada kalıyor. Alkol ve uyuşturucu madde kullananların barınağı haline geldi. Duvara çizilen figürler, hepimizi korkutuyor. Mahallem adına tehdit edici bir durum, çocuklarımız için ayrı bir tehdit. Her an her şey ile karşı karşıya kalabiliriz. İçeriye kimlerin girip, çıktığını bilmiyoruz. Vatandaşlarımız buradan geçerken laf atanlar da oluyor. Bu bina ile ilgili bir karar verilsin, biz de neticeyi bilelim" dedi.