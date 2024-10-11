Azı da zarar çoğu da... Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
Sadece insan yaşamının değil tüm canlıların yaşamının temelinde su yatar. Öyle ki insan vücudunun yüzde 50 ila yüzde 70'i kadarı sudur! Yeterince su içmek hayati öneme sahip, bunu artık hepimiz biliyoruz. Peki ama gerekenden fazla su içmenin zararlı olacağını hatta bizi zehirleyebileceğini biliyor muyuz?
Böbreklerimizin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, cildimizin kurumaması, çeşitli nörolojik sorunların yaşanmaması, bağırsaklarının işlevlerini kaybetmemesi ve bağışıklığın düşmemesi yani hayatımızı idame ettirebilmemiz için su içmemiz gerekiyor. Su, yaşamın devamlılığını sağlayan başlıca şeydir.
Uzmanlar sık sık gün içinde ortalama 2 buçuk litre su tüketilmesini tavsiye eder. Su içme alışkanlığı zayıf olan kişilere bu öneri çok zor gelebilir ancak bazıları için kolaydır.
Hatta bazıları "daha sağlıklı olmak" adına su içmeyi abartabilir. Pek çok kişi farkında olmasa da gerektiğinden fazla su içmek de tıpkı gerektiğinden az su içmek gibi çeşitli sağlık problemlerine kapı açar.
Su zehirlenmesi, tıp dilinde hiponatremi adıyla bilinir. Fazla su tüketimine bağlı olarak vücudumuzdaki su ve sodyum dengesi bozulabilir bu da bizi hiponatremiyle mücade etmek zorunda bırakabilir.
Aşırı su tüketimine bağlı olarak su zehirlenmesi yaşandığını nasıl anlayabiliriz dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin bakalım...
Eğer çok fazla su tüketen biriyseniz ve nedensiz baş ağrılarıyla uğraşmak zorunda kalıyorsanız, gün içinde sık sık mideniz bulanıyor hatta kusuyorsanız, bir süredir kaslarınıza sık sık kramp giriyorsa hatta kendinizi halsiz hissediyorsanız su zehirlenmesi yaşıyor olabilirsiniz.
Su zehirlenmesinin nedeni her zaman sadece aşırı su tüketimi olmayabilir. Eğer böbrek fonksiyonlarınızda sorun varsa ve suyu vücudunuzdan atmakta zorlanıyorsanız ya da vücudunuzda salgılanan ADH hormonu normalden fazla salgılanıyorsa bu da su zehirlenmesi ihtimalini artırabilir.
Su zehirlenmesine yol açan nedenlerden biri de düşük sodyumlu diyetlerdir. Vücudun sodyum değeri düşükse tüketilen su fazla bir miktarda olmasa bile sorunlar yaşanmasına neden olabilir.
Su zehirlenmesine maruz kaldığınızda vücudunuzda pek çok organınız bundan etkilenir ama en çok zarar görenlerin başında hücreler gelir. Su zehirlenmesinin beyinde belirli hasarlar meydana getirmesinden çekinilir.
Su zehirlenmeleri her zaman olmasa da ciddi boyuta ulaşan vakalarda tedavi gerektirebilir. Söz konusu belirtilerin görüldüğünü hissettiğinizde bir doktora görünmeli ve zehirlenme olup olmadığını anlamak için gerekli tahlillerin yapılmasını beklemeli, hekiminizin yönlendirmesi olmadan kulaktan dolma bilgilerle tedavi uygulamamalısınız.
Sağlıklı bir yetişkinin günde 8 bardak su tüketmesi önerilir. Bu oran ortalama 2-3 litre arasında bir suya tekabül eder.