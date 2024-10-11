1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!

Nevşehir'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden dolandırıcıların hedefi olup, 'görev tamamlayarak para kazanacağı' vaadiyle kandırılarak, şüphelilerin banka hesabına 259 bin 800 TL gönderen vatandaşın şikayeti sonrası Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

1500 KİŞİDEN 1.2 MİLYAR TL ALDILAR DHA'da yer alan habere göre mağdurlara WhatsApp üzerinden yabancı numara ile ulaşan şüphelilerin ülke genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları, elde ettikleri 1.2 milyar TL'yi kripto para borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi. REKLAM

16 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 'Projeli suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri gerekçesiyle Diyarbakır, Adana, Antalya, Ankara, Batman, Çorum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Şırnak, Van ve Yalova'da toplam 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ÇETE LİDERİ BERBERMİŞ Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlenen çete lideri M.D.Ş. ile 75 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 3 tabanca ile 396 fişek ele geçirildi.