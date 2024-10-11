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        Haberler Gündem 3. Sayfa 1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!

        Nevşehir merkezli 19 ilde, WhatsApp üzerinden ulaştıkları yaklaşık bin 500 kişinin, 1.2 milyar TL'sini dolandıran 76 şüpheli, gözaltına alındı. Çete liderinin, Diyarbakır'da berberlik yapan M.D.Ş. olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:22
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        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
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        Nevşehir'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden dolandırıcıların hedefi olup, 'görev tamamlayarak para kazanacağı' vaadiyle kandırılarak, şüphelilerin banka hesabına 259 bin 800 TL gönderen vatandaşın şikayeti sonrası Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

        1500 KİŞİDEN 1.2 MİLYAR TL ALDILAR

        DHA'da yer alan habere göre mağdurlara WhatsApp üzerinden yabancı numara ile ulaşan şüphelilerin ülke genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları, elde ettikleri 1.2 milyar TL'yi kripto para borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

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        16 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

        Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 'Projeli suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri gerekçesiyle Diyarbakır, Adana, Antalya, Ankara, Batman, Çorum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Şırnak, Van ve Yalova'da toplam 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

        ÇETE LİDERİ BERBERMİŞ

        Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlenen çete lideri M.D.Ş. ile 75 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 3 tabanca ile 396 fişek ele geçirildi.

        8 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Şüphelilerin işlemleri sürerken, 8 firarinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        #Diyarbakır
        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
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