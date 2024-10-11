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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartışmak için aracının üzerine çıktı! Boy farkını kapattı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        TIR şoförü ile tartışmak için aracının üzerine çıktı! Boy farkını kapattı!

        İstanbul'da, hafif ticari aracın şoförü ile TIR sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada hafif ticari aracın şoförü, TIR'ın camına yetişmek için aracının üzerine çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:16
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        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
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        İstanbul Zeytinburnu'nda olay, dün öğle saatlerinde Ambarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracın şoförü ile TIR’ın şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

        TIR'A YETİŞMEK İÇİN...

        DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında şoförler bir birine küfür etti. Hafif ticari aracın şoförü, TIR'ın camına yetişmek için aracının üzerine çıktı.

        KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

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        Bir süre sonra yatışan kavgada taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        TIR'IN CAMINA TEKME ATTI

        Görüntülerde, ticari sürücüsünün aracının üstüne çıkıp TIR’ın camına tekme atıp saldırdığı, o esnada küfür ettiği görülüyor.

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