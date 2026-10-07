KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı
KPSS Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 Eylül'de uygulanan 2026 KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen 2026 KPSS Lisans sonuçlarını açıkladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından görüntüleyebilecek. İşte 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı…
Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Lisans kapsamında gerçekleştirilen oturumların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, ÖSYM 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı…
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
6 Eylül’de uygulanan 2026 KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM, merakla beklenen 2026 KPSS Lisans sonuçları’nı 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla erişime açtı.
KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
2026 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarına erişebilirler.
BİR SORU İPTAL EDİLDİ
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, sınav oturumlarının madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrol edildiği ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 15 numaralı sorunun ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edildiği ve değerlendirme işlemlerinin bu doğrultuda tamamlandığı kaydedildi.
KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS Lisans sınav sonuçları, açıklanmasının ardından iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içerisinde adaylar, puanlarının kullanılabileceği kamu personeli alımlarını ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih duyurularını takip edebilecek.