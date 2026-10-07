KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, sınav oturumlarının madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrol edildiği ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 15 numaralı sorunun ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edildiği ve değerlendirme işlemlerinin bu doğrultuda tamamlandığı kaydedildi.