Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı

        KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı

        KPSS Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 Eylül'de uygulanan 2026 KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen 2026 KPSS Lisans sonuçlarını açıkladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından görüntüleyebilecek. İşte 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Lisans kapsamında gerçekleştirilen oturumların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, ÖSYM 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

        2

        2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        6 Eylül’de uygulanan 2026 KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        ÖSYM, merakla beklenen 2026 KPSS Lisans sonuçları’nı 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla erişime açtı.

        3

        KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        2026 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

        Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarına erişebilirler.

        KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BİR SORU İPTAL EDİLDİ

        ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, sınav oturumlarının madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrol edildiği ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 15 numaralı sorunun ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edildiği ve değerlendirme işlemlerinin bu doğrultuda tamamlandığı kaydedildi.

        5

        KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        2026 KPSS Lisans sınav sonuçları, açıklanmasının ardından iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içerisinde adaylar, puanlarının kullanılabileceği kamu personeli alımlarını ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih duyurularını takip edebilecek.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        #KPSS Lisans Sonuçları
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem
        Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Yüzde işçiden 68’i kayıt dışı
        Yüzde işçiden 68’i kayıt dışı
        Damat adayları dikkat! Düğün günü kaçana tazminat
        Damat adayları dikkat! Düğün günü kaçana tazminat
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Rusya'daki salgınla ilgili Putin ile görüşecek
        Rusya'daki salgınla ilgili Putin ile görüşecek
        Yükselen trend: Düğün ressamı
        Yükselen trend: Düğün ressamı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Çorum'da can pazarı! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Çorum'da can pazarı! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada
        Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        Gökçe Alkan cinayetinde bir tutuklama
        Gökçe Alkan cinayetinde bir tutuklama
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!