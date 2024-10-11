ABD Başkan adayı Kamala Harris'in kampanyasının aldığı bağış 1 milyar doları aştı

ABD Başkanı Biden'ın 'olaylı' bir şekilde Başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Demokratlar içindeki karışıklıktan Başkan adayı olarak çıkan Kamala Harris, Başkanlık Seçimleri'ne 3 hafta kala 1 milyar dolardan fazla bağış topladı.

Harris, Başkan Biden'ın 21 Temmuz'da yarıştan çekildiğini açıklamasını takip eden 24 saat içinde, 81 milyon dolar topladı ve 22 Temmuz'un sonunda bu rakam 100 milyon doların üzerine çıktı. Biden'ın Başkan adayı olduğu dönemde topladığı 96 milyon dolar da Harris'in kampanyasına geçmişti.

Harris, ağustos ayı sonuna kadar kampanyası için 309 milyon dolar toplamış olan Trump'a karşı büyük bir nakit avantajı sağladı. Ancak dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden.