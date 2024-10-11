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        Haberler Dünya ABD Başkan adayı Kamala Harris'in kampanyasının aldığı bağış 1 milyar doları aştı | Dış Haberler

        ABD Başkan adayı Kamala Harris'in kampanyasının aldığı bağış 1 milyar doları aştı

        Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'in Başkanlık kampanyasının topladığı bağışlar 1 milyar doları aştı. Bu bağış miktarı, Harris'in 5 Kasım Başkanlık Seçimleri öncesindeki son düzlüğe girerken irili ufaklı bağışçılar arasındaki heyecanı sürdürmeyi başardığını gösteriyor. Başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:01
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        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
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        ABD Başkanı Biden'ın 'olaylı' bir şekilde Başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Demokratlar içindeki karışıklıktan Başkan adayı olarak çıkan Kamala Harris, Başkanlık Seçimleri'ne 3 hafta kala 1 milyar dolardan fazla bağış topladı.

        Harris, Başkan Biden'ın 21 Temmuz'da yarıştan çekildiğini açıklamasını takip eden 24 saat içinde, 81 milyon dolar topladı ve 22 Temmuz'un sonunda bu rakam 100 milyon doların üzerine çıktı. Biden'ın Başkan adayı olduğu dönemde topladığı 96 milyon dolar da Harris'in kampanyasına geçmişti.

        Harris, ağustos ayı sonuna kadar kampanyası için 309 milyon dolar toplamış olan Trump'a karşı büyük bir nakit avantajı sağladı. Ancak dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden.

        Musk geçtiğimiz hafta bağış dengesini de eleştirmiş, ABD merkezli 12 şirketin çalışanlarının hangi başkan adayına bağışta bulunduğunun grafiği paylaşmış ve Netflix çalışanlarının yüzde 100'ünün Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'e bağışta bulunmasına tepki göstermişti.

        Dört yıl önce bugün, ABD Başkan adayı olan Biden ve dönemin Başkanı Trump'ın topladığı bağışlar açıklanmış; Biden 708 milyon dolar toplarken Trump 595 milyon dolarda kalmıştı.

        Kamuoyu yoklamaları, seçimi nihai olarak belirleyecek salıncak eyaletlerde Harris ve Trump'ı birbirinden çok az ayıran ince dengeli bir yarışa işaret ediyor. Kararsız seçmenlerin bir kısmı hala son dört haftada gördükleri bir şeye dayanarak karar vermeyi bekliyor.

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