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        Haberler Dünya İsrail güvenlik kabinesinin İran'a düzenleyeceği saldırıyı netleştiremediği bildirildi | Dış Haberler

        İsrail güvenlik kabinesinin İran'a düzenleyeceği saldırıyı netleştiremediği bildirildi

        İran'ın İsrail'e geçen hafta düzenlediği saldırının ardından İsrail güvenlik kabinesi, gece saatlerinde bir araya geldi. İsrail basınında yer alan habere göre, yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından İran'a yapılacak saldırıya ilişkin karar alınmadı ve oylama yapılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:43
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        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
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        İsrail güvenlik kabinesinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği oturumda İran'a yapacağı saldırı konusunda sonuca varamadığı bildirildi.

        Yediot Ahranot'un haberine göre, İsrail Güvenlik ve Siyasi Kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında gece yaklaşık 4 saat süren oturumunun ardından İran'a yapılacak saldırıya ilişkin karar almadı, oylama yapılmadı.

        Haberde, karar alınmadığı için İsrail Güvenlik ve Siyasi Kabinesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a henüz yetki vermediği kaydedildi.

        Karar alınamaması nedeniyle Savunma Bakanı Gallant'ın İran'a saldırıyı görüşmek üzere gideceği Washington'daki Pentagon ziyareti de ertelendi.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde Netanyahu'ya "Beyrut'a saldırılarını en aza düşürmesini" istediği öne sürüldü.

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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        #iran
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